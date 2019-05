Mann in Berlin-Rummelsburg angegriffen und schwer verletzt

Ein Mann ist am Sonntagmorgen in Berlin-Rummelsburg von einem Unbekannten attackiert und schwer verletzt worden.



Der 29-Jährige war zu Fuß in der Einbecker Straße unterwegs, teilte die Polizei mit. Er sei dort "unvermittelt" von einem fremden Mann angegriffen worden. "Wir haben keine Erkenntnisse, dass sich die Männer vorher gestritten haben", sagte ein Polizeisprecher.