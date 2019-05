Besserwisser Berlin Sonntag, 05.05.2019 | 07:07 Uhr

Ihr Vorschlag klingt nicht nur schön, er ist es. Nur: Wenn ein Expresszug in Spandau losfahren würde, würde er noch vor Westkreuz (weshalb sollte eigentlich dort nicht gehalten werden?)am Sicherheitsabstand angekommen, den er zu dem vorhergehenden "normalen" Zug halten muss. Westkreuz könnte er den überholen (so das mit den Fahrplänen der anderen am gleichen Bahnsteig haltenden Linien vereinbar ist), da der Stadtbahnteil der Station viergleisig ist. Charlottenburg gäbe es noch einmal eine Überholmöglichkeit. Dann aber erst wieder Ostbahnhof.



Sie verstehen das Problem? Natürlich könnte man weitere Gleis oder zumindest Überholmöglichkeiten bauen. Aber so, wie es in Deutschland und insbesondere in Berlin heutzutage zugeht, wird das vor 2030 (oder eher 2040) nichts.



Was soll die Aufregung? Die S-Bahn führt auf einer stark nachgefragten Verbindung ein paar zusätzliche Züge ein. Und bei denen will sie die Reisezeit verkürzen. Nicht mehr, nicht weniger, so weit, so gut.