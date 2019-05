Die Berliner Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch einen Mann gefasst, der womöglich der Urheber der vielen Brände in Steglitz sein könnte. Dort waren in den vergangenen Tagen zahlreiche Müllcontainer und auch Autos in Flammen aufgegangen. Der mutmaßliche Brandstifter wurde in Steglitz festgenommen und soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der 37-Jährige hat sich demnach bereits zu den Brandstiftungen geäußert. Er könnte für bis zu 28 Brände verantwortlich sein, vermuten die Ermittler.



Die Polizisten ertappten den Mann auf frischer Tat: Wenige Minuten vor seiner Festnahme setzte er in der Dünther Straße Kartons in Containern in Brand. In den Stunden zuvor brannten neun weitere Container in dem Viertel. Auch in den beiden Nächten zuvor gab es in Steglitz Brandstiftungen, unter anderem an einem Motorrad und an zwei Autos. Ob auch diese Brände auf das Konto des Festgenommenen gehen, muss jetzt geklärt werden.