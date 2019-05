Bereits bei ihrem Amtsantritt 2017 versprach die Berliner Tierschutzbeauftragte Diana Plange ein zentrales Taubenkonzept für die Hauptstadt. Jetzt kommt Bewegung in das Vorhaben: "Wir haben eine Ausschreibung für die Planung eines Managements gestartet und sichten nun die Unterlagen der Bewerber", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Laut Plange soll es künftig in allen Bezirken betreute Taubenschläge geben. So soll der Kot an Orten, wo sich Tauben bisher häufig aufgehalten haben, zum Beispiel an Bahnhöfen reduziert werden. Außerdem will die Stadt die Taubenpopulation tierschutzgerecht verkleinern. Rund 8.500 der Vögel leben laut Schätzungen der Tierschutzbeauftragten in Berlin. In den Schlägen sollen die Tauben nicht nur gefüttert werden - Betreuer sollen dort auch ihre Eier gegen Attrappen austauschen.