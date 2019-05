Kurzfristige Baustelle führt zu langen Staus rund um TXL

Rund um den Flughafen Tegel kommt es derzeit zu langen Staus. Aktuell müssten Fluggäste eine Stunde mehr für die Fahrt zum Flughafen einplanen, teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) am Donnerstagmittag auf Twitter mit. Es gibt lange Staus auf der A 111 und auf dem Saatwinkler Damm. Auch auf der A 100 stockt es bereits in Richtung Wedding ab Hohenzollerndamm.

Die Ampelschaltung an der Ab- und Zufahrt zum Airport sei bereits geändert worden, heißt es weiter. Auch zahlreiche BVG-Buslinien sind betroffen: So kann unter anderem die Linie TXL nicht den Flughafen ansteuern.

Grund für die erheblichen Verkehrsbehinderungen ist laut VIZ eine kurzfristige Havarie-Baustelle im Kreuzungsbereich Saatwinkler Damm und General-Ganeval-Brücke. Die Arbeiten sollen spätestens bis zum frühen Abend beendet sein.