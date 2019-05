Nach der Entdeckung einer männlichen Leiche in Berlin-Tiergarten ist ein Mann vorläufig festgenommen worden. Ein 58-Jähriger war am Mittwochabend in seiner Wohnung in der Kurfürstenstraße tot gefunden worden. Ein 57-Jähriger, der ebenfalls dort wohnte, sei vorläufig festgenommen worden.

Um weitere Hintergründe zu klären, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Tote sollte noch am Donnerstag obduziert werden.