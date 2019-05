In Berlin-Köpenick ist am Donnerstagmittag ein Waldstück in Brand geraten. Südlich von Müggelheim brennen etwa 1.000 Quadratmeter Waldfläche, meldete die Berliner Feuerwehr via Twitter.

Die Feuerwehr ist demnach mit 50 Kräften und mehreren Tanklöschfahrzeugen im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.