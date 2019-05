Die Evangelische Ernst Moritz Arndt Kirchengemeinde in Berlin hat ihre Umbenennung beschlossen. Die Gemeinde im Südwesten der Bundeshauptstadt wird künftig nicht mehr nach dem Schriftsteller und Historiker Ernst Moritz Arndt (1769-1860) heißen. Das beschloss der Gemeindekirchenrat am Montagabend mit sechs zu vier Stimmen, wie die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) am Dienstag in Berlin mitteilte.

Ernst Moritz Arndt war als Namenspatron zuletzt wieder verstärkt in die Diskussion geraten. Anfang 2017 entschied die Universität Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, seinen Namen abzulegen. An der Universität hatte Arndt eine Professur inne. In der Stadt wird derzeit, im Jahr des 250. Geburtstag Arndts, jedoch wieder über die Ehrung des Schriftstellers debattiert. Auf Betreiben der CDU soll die Errichtung eines Denkmals geprüft werden. Im Vorfeld der Kommunalwahlen wirbt die CDU MV in Greifswald aktuell zudem mit dem Slogan "Wir sind Arndt".



Arndt hatte Anfang des 19. Jahrhunderts in Schriften gegen die Besatzung Deutschlands durch Napoleon gekämpft. Kritiker verweisen darauf, dass er damit eine Art Volkshass auf die Franzosen schürte. Zudem steht das nationalistische Gedankengut Arndts und die antisemitischen Tendenzen in der Kritik.



Die Berliner Kirchengemeinde hatte sich den Angaben zufolge 1935 nach Arndt benannt. Dies sei unter dem Druck der Nationalsozialisten geschehen, die das Christentum zu jener Zeit durch ein sogenanntes Neuheidentum hätten ablösen wollen, sagte der Superintendent des Kirchenkreises Teltow-Zehlendorf, Johannes Krug, dem Evangelischen Pressedienst (epd).



Es handelte sich bei der Namensgebung aus der Sicht des Historikers und Kirchenratmitglieds Michael Häusler weniger um ein Einknicken als vielmehr um einen "Akt der Selbstbehauptung" gegen den Nationalsozialismus. Dieser behauptete, dass ein guter Deutscher kein Christ sein könne. Arndt als Namenspatron war gewissermaßen die Gegenthese, war er doch als Judenfeind bei den Nazis beliebt, jedoch auch überzeugter evangelischer Christ gewesen.

Heute sei jedoch die Benennung einer Kirche und einer Gemeinde nach Arndt indes "kaum noch vermittelbar", erklärte die Landeskirche.