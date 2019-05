Schwerere Fahrzeuge, mehr Verkehr: Bei Routineberechnungen hat sich herausgestellt, dass die Berliner Mühlendammbrücke zu stark belastet ist. Jetzt wird die Spurenzahl eingegegrenzt und die Parkplätze in der Brückenmitte müssen weg.

Die Mühlendammbrücke in Berlin-Mitte muss vorerst mit weniger Spuren als bisher auskommen. Die Brücke, die über die Spree führt, sei durch höheres Verkehrsaufkommen und steigende Fahrzeuggewichte auf den bislang je vier Spuren pro Richtung zu stark belastet.

Diese Brücken in Berlin müssen saniert werden

Routine-Berechnungen hätten, so die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz am Montag, "die Notwendigkeit" ergeben, "die Fahrbahn mit Teilabsperrungen auf drei Spuren pro Richtung zu reduzieren und auf die Parkplätze in der Mitte der Brücke komplett zu verzichten".

Zusätzlich würden zur Sicherung Absperrungen auf den Gehwegen montiert. Radfahrer könnten die bisherigen Busspuren "weiterhin durchgängig nutzen".

Die Absperrungen, die bereits eingerichtet werden, bleiben den Angaben nach bis zum Beginn eines Brückenneubaus bestehen. Dieser soll nach derzeitigem Stand ab dem Jahr 2022 kommen.