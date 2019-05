Max Freitag, 03.05.2019 | 15:20 Uhr

Ein Lkw-Fahrer hat ein Stauende übersehen? Na das ist ja mal eine völlig neue Unfallursache. *ironieoff*



Vor über 20 Jahren bin ich mal auf der Autobahn liegengeblieben. Kein Standstreifen, keinerlei Möglichkeit, den Wagen komplett von der rechten Spur zu nehmen. Warndreieck aufgestellt und weit zurückgelaufen (auf dem Gras), um die Autofahrer verstärkt zu warnen. Was ich da an Fehlverhalten von Lkw-Fahrern gesehen habe, hat bewirkt, dass ich nur noch Sonntags auf Reisen gehe. Ich habe einfach zu viel Angst, auch mal übersehen zu werden.



Interessant zu beobachten ist das Verhalten der Lkw-Fahrer auch, wenn man in einem überholenden Bus sitzt. Da wird einem himmelangst, was die im Führerhaus alles veranstalten.