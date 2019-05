Zwar sei es in vielen Regionen Deutschlands frostfrei geblieben - aber der Nachtfrost beschränkte sich nicht auf eine Region. Wenige Höhenmeter können am Morgen bereits einen großen Unterschied machen. In Nürnberg hatte es minus 6,4 Grad direkt am Boden und minus 4 Grad auf zwei Metern Höhe. Die tiefsten Temperaturen wurden in Merklingen (Alb-Donau-Kreis) auf der Schwäbischen Alb gemessen. Am Boden - gemessen fünf Zentimeter über der Erde - fiel das Thermometer in der Nacht auf minus 8,1 Grad. Auf zwei Metern Höhe war die Luft immer noch minus 5,2 Grad kalt.