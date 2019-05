Nach den Festnahmen von vier Asylsuchenden in Brandenburg an der Havel am Donnerstag haben drei von ihnen umfangreiche Aussagen zu mehreren Taten gemacht.

Laut Polizei konnte unter anderem eine schwere Körperverletzung vom April 2018 am Brandenburger Hauptbahnhof aufgeklärt werden. Der am Donnerstag in Letschin (Märkisch-Oderland) festgenommene 18-jährige Verdächtige räumte ein, gemeinsam mit anderen jungen Männern an der Tat gegen zwei Jugendliche beteiligt gewesen zu sein. Eines der beiden Opfer, ein damals 15-Jähriger Junge aus Brandenburg an der Havel, hatte dabei schwere Kopfverletzungen erlitten.