In Potsdam wird ein sechsjähriges Mädchen vermisst

Die Polizei in Potsdam sucht seit Samstag nach der sechsjährigen Tuong An. Das Mädchen war vor einem Möbelhaus in Drewitz verschwunden. Es hatte sich nach einem Einkauf von dem Vater und drei weiteren Geschwistern getrennt und war alleine mit dem Fahrstuhl gefahren, ohne zu warten.