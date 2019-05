Startschuss für die Jagd auf Wildschweine: Voraussichtlich im Juni können Jagdpächter in den Gemeinden Stahnsdorf und Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) Pfeil und Bogen gegen die Tiere einsetzen. "Wir sind mit den Genehmigungen in der Endphase", sagte der Sprecher des Umweltministeriums, Jens-Uwe Schade, am Dienstag. "Nach jetzigem Stand könnte es in zwei Wochen losgehen." Zuerst hatten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" (online) berichtet.