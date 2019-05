In keinem anderen Bundesland gab es im Mai weniger Niederschläge als in Brandenburg. Die Regenmengen seien mit gut 35 Litern pro Quadratmeter weit unter dem langjährigen Vergleichswert von 54 Litern geblieben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in seiner Bilanz mit.

Mit durchschnittlich 12,3 Grad war das Land nach Berlin das zweitwärmste Bundesland. Bundesweit war es nach der Bilanz des DWD im Mai mit 10,9 Grad erstmals seit mehr als einem Jahr aber nicht zu warm, sondern zu kühl. Die Daten sind laut Angaben vorläufig, für die letzten Mai-Tage nutzte der DWD Prognosen.