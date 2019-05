Dr. Kawasaki Sonntag, 05.05.2019 | 20:12 Uhr

Das Baumblütenfest erinnert mehr an ein Saufgelagefest. Als ich gestern mit dem RE1 gefahren bin, habe ich mich gewundert, warum so viele Besoffene mit lauter Musik mitfahren. Dann erinnerte ich mich, dass es der letzte Tag vom "Baumblütenfest" war.



Ich bin für ein striktes Alkoholverbot auf solchen Festen und noch mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich bezahle für die Dienstleistung und will nicht von Besoffenen vollgepöbelt, angestoßen oder angestunken werden, wenn ich mit der Bahn fahre.