Fahrgäste der Berliner U-Bahn müssen ab Montag mit Einschränkungen auf den Linien U5 und U7 rechnen.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) erneuern auf der U-Bahn-Linie U5 am U-Bahnhof Wuhletal die Bahnsteigkante und am U-Bahnhof Kaulsdorf Nord die Weichen. Daher fahren von Montag an bis zum 14. Juli 2019, zwischen dem U-Bahnhof Cottbusser Platz und dem S+U-Bahnhof Wuhletal keine Züge. Alternativ fahren Ersatzbusse zwischen den Bahnhöfen Wuhletal und Hellersdorf, wie die Pressestelle der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Freitag mitteilte.