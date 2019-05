Direkt an der Havel im Ortsteil Gatow kann man auf dem Zeltplatz Breitehorn campen - seit 1953. Doch nun soll Schluss sein. Dem Bezirk ist nach mehr als 50 Jahren aufgefallen, dass der Campingplatz gar nicht hätte errichtet werden dürfen. Von Stefan Oberwalleney

Das Camping-Idyll liegt direkt an der Havel, hier grenzen die Spandauer Ortsteile Gatow und Kladow aneinander. Morgens ist hier nur das Zwitschern der Vögel zu hören, sonst herrscht Stille. Eine Oase der Ruhe. In direkter Nachbarschaft grenzen eine Gartenkolonie und ein Restaurant an das Gelände. Das Miteinander ist unkompliziert und wird beim Berliner Camping Club e.V. seit jeher groß geschrieben.