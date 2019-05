Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Camilla haben in Berlin mit geflüchteten Frauen gesprochen. Das Paar besuchte am dritten Tag seiner Deutschlandreise einen Berufsvorbereitungskurs, der den Frauen beim Weg in den deutschen Arbeitsmarkt helfen soll.

Die Kurse werden seit 2016 im Rahmen eines Pilotprojekts von der Hilfsorganisation International Rescue Committee und der gemeinnützigen Organisation jobs4refugees angeboten. Die Frauen erhalten dabei Einblicke in mögliche Arbeitsfelder und können Kontakte zu Arbeitgebern knüpfen. Zudem gibt es etwa Bewerbungstrainings und Hilfe bei der Bürokratie. Zu den Zielen gehört, die Stellung der Frauen in den Familien zu stärken und damit auch die Integration von Männern und Kindern zu fördern.

Am Morgen hatte Charles der Barenboim-Said-Akademie in Berlin einen Besuch abgestattet. Der Besuch des Paars in Deutschland hatte am Dienstag in Berlin begonnen. Nach einem Abstecher nach Leipzig und Sachsen-Anhalt am Mittwoch sollte die Reise am Donnerstagnachmittag und Freitag in München zu Ende gehen.