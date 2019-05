Bild: rbb

Verhandlung im "Fall Sünder" - "Wie soll man jemanden wie Sie ernst nehmen?"

28.05.19 | 20:00 Uhr

Ein Berliner Autor greift Senatssprecherin Claudia Sünder mit einem kontroversen Pamphlet persönlich an, vieles darin wird vor Gericht als unzulässig verboten. Nun lag der Fall vor dem Amtsgericht Tiergarten - und wurde zu einem skurrilen Lehrstück über Meinungsfreiheit. Von Sebastian Schöbel



Sein Schlusswort in diesem denkwürdigen Prozess möchte der Angeklagte mit einem Lied einleiten. Ein "Scherzwort", wie er es nennt. Richterin Stephanie Unger nickt genervt - nicht zum ersten Mal bei dieser Verhandlung. Und so hebt der Angeklagte zu einer Serenade über die "schöne Staatsanwältin" an, für deren Anklage er sich den ganzen juristischen Ärger überhaupt erst angetan habe. Dann wirft er ihr noch vor, den Eid, den sie einst geschworen hat, "an die Garderobe gehängt" zu haben, zweifelt an ihrer Qualifikation. Die junge Frau, die er besingt, heißt Gregoria Palomo-Suarez, hat schon über "Die Strafbarkeit der Rekrutierung und Verwendung von Kindersoldaten nach Völkerrecht" publiziert, und sitzt nur wenige Meter neben ihm. Sie muss das Lied schweigend ertragen, vor Gericht hat der Angeklagte das letzte Wort. Also setzt sie einen eisigen Blick auf. Den selben wie einige Minuten zuvor, als der Angeklagte ihr süffisant vorhält, sein eigener historischer Roman sei öfter verkauft worden als der Roman, den Suarez einst geschrieben hat - als sie noch eine Schülerin war.

Persönliche Angriffe mit "künstlerischer Freiheit"

Alles, was man über diesen Prozess gegen den Schriftsteller Hans-Joachim Lehmann am Amtsgericht Tiergarten wissen muss, lässt sich in dieser einen Szene zusammenfassen: Ein älterer Herr mit sehr viel Selbstvertrauen und unerschütterlichem Glauben an die universelle Gültigkeit seiner eigenen Lebenserfahrung erklärt einer Frau, wie sie die Welt zu verstehen und sich darin zu verhalten habe. Er nimmt sich auch das Recht heraus, dafür das Privatleben seines Gegenüber als argumentative Munition heranzuziehen – und sich gegebenenfalls mit der nötigen "künstlerischen Freiheit" Gehör zu verschaffen. So, wie er es zuvor in einem Dossier über Senatssprecherin Claudia Sünder getan hat: 79 Seiten, verteilt an fast alle Senatoren und alle Abgeordneten, auf denen er das Privatleben von Sünder in die Öffentlichkeit zerrte, garniert mit zum Teil sehr persönlichen Beleidigungen, Mutmaßungen und Unwahrheiten, von denen er die meisten laut einem früheren Gerichtsurteil nicht mehr wiederholen darf.

Keine Beleidigung sondern "Irrtümer"

Dazu gehört auch Lehmanns Behauptung, Sünders Familie sei zu DDR-Zeiten in der SED gewesen und habe mindestens Stasi-Kontakte gehabt, wenn nicht gar mehr. Dass er dafür keine Belege hat, wird ihm nun erneut vor Gericht nachgewiesen. Davon überzeugt ist der Mann, der einst selbst Kontakt zur Stasi hatte, dennoch. Boltenhagen, Sünders Heimatstadt, sei die DDR-Stadt mit der "zweithöchsten Stasi-Dichte" gewesen, sagt er. Dass er nicht nur in diesem Punkt bei Sünders Familie falsch lag, seien "Irrtümer" gewesen, "keine Beleidigungen". Schuld daran sei aber auch die "literarische Form" seines Dossiers: Ein "satirischer Tatsachenroman" sei das Pamphlet, verfasst mit der "Fröhlichkeit des Schreibens". Dass dabei Fehler passiert seien, sagt Lehmann, gestehe er zu. Aber bei Personen, die wie Claudia Sünder im öffentlichen Leben stehen, sei das in Ordnung, behauptet Lehmann. Seinem Mandanten werde "Majestätsbeleidigung" vorgeworfen, fügt sein Anwalt hinzu. Menschen in der Politik "müssen auch mal 'ne Beule kriegen". Im Saal 456 des Amtsgerichts Tiergarten musste nun an diesem Dienstag darüber entscheiden werden, ob Lehmann der Beleidigung und üblen Nachrede schuldig ist. Und es ging um die Frage, ob er Sünder weiterhin als "Fachfrau für getürkte Lebensläufe" bezeichnen darf, weil aus seiner Sicht "jede Angabe in ihrem Lebenslauf verdreht oder geschönt" sei. Lehmann nennt Sünder "chronisch unaufrichtig" und spricht ihr jedwede Qualifikation für ihren Job als Senatssprecherin ab. Die Staatsanwaltschaft will, dass er bestraft wird: 1.200 Euro Geldstrafe oder Gefängnis.

"Was geht Sie das an?", fragt die Richterin

Amtsrichterin Stephanie Unger lässt wenig Zweifel an ihrer persönlichen Meinung über Lehmanns Text: Ein "unfassbares Pamphlet" sei das. Lehmann "wühlt im Leben einer Frau herum, mit der er gar nichts zu tun hat." Sogar über Sünders Privatleben, ihre Ehe und ihre Kinder seien vor Lehmanns Mutmaßungen nicht sicher. "Was geht Sie das an?" Lehmanns Motivation, eine politisch verantwortliche Person der Lüge zu überführen, kauft die erfahrene Richterin ihm nicht ab. Der 73-Jährige will sich verteidigen, wirft Sünder vor, den Namen ihres Mannes angenommen und sich später trotzdem als Feministin bezeichnet zu haben. Unger scheint hinter ihrem Richtertisch regelrecht hervorspringen zu wollen. "Sie neigen selbst zur Dampfplauderei", sein Dossier über Sünder lese sich in großen Teilen wie "verschwurbelter Mist", der "keinerlei Logik standhält". Ihm sei es lediglich darum gegangen, Sünder als "gescheiterte Ostfrau" darzustellen. Dass sie die Qualifikation als Senatssprecherin nicht mitbringe, könne Lehmann nicht nachweisen, so das Gericht. Auch, weil er offenbar nicht weiß, was man für den Job überhaupt können muss.

Auch an der Person Hanjo Lehmann arbeitet sich Unger ab, gerät regelrecht in Rage: Er sei nicht "der große Aufdecker", für den er sich halte, überschätze "eigene Befindlichkeiten". Unwirsch blafft sie ihn an: "Wie soll man jemanden ernst nehmen, der die 'schöne Staatsanwältin' besingt?"

Ein überraschendes Ende

Dann spricht sie ihn frei. Die Äußerungen, die ihm in den bisherigen Prozessen nicht verboten wurden, seien von der Meinungsfreiheit gedeckt, sagt die Richterin, nun merklich leiser als zuvor. Ob sie wahr sind oder nicht, bewertet die Richerin nicht. Aber es sei eben nicht ehrenrührig, zu behaupten, jemand könne kein Englisch, wie Lehmann über Sünder schrieb. Es sei auch nicht ehrenrührig, wenn Lehmann behauptet, bei Sünders Familie sei zu DDR-Zeiten "nur Ost-Fernsehen gelaufen". Besonders glücklich scheint Richterin Unger mit ihrem Urteil selbst nicht zu sein. "Dass man sich überhaupt mit sowas beschäftigen muss, statt mit wichtigen Sachen", schiebt sie hinterher. "Aber das ist mein persönliches Elend." Bevor sie die Verhandlung schließt, feuert Unger aber noch eine letzte Salve Richtung Hans-Joachim Lehmann. "Denken Sie mal darüber nach, was sie von sich geben und wer damit umgehen muss." Staatsanwältin Suarez verlässt danach schnellen Schrittes den Verhandlungssaal. Sie kann noch Einspruch einlegen. Hans-Joachim Lehmann steht nach dem Urteil mit gesenktem Kopf vor der Anklagebank. Er zieht das Jacket mit Stehkragen und aufgesticktem, roten Drachen zurecht. Das siegesgewisse Lächeln, das er vor dem Prozess im Gesicht trug, ist verschwunden.