Drei Fahrzeuge sind am frühen Donnerstagmorgen in Berlin-Reinickendorf ausgebrannt, ein weiteres wurde leicht beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Wie die Polizei mitteilte, wurden die brennenden Autos auf einem Parkplatz einer Kleingartenanlage in der Roedernallee gegen 3:25 Uhr entdeckt. Zudem waren bei den ausgebrannten Wagen sowie zwei weiteren Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen.

In Berlin hat es in den vergangenen Nächten immer wieder gebrannt. Nach einer Brandserie in Steglitz fasste die Polizei den mutmaßlichen Täter in der Nacht zu Mittwoch. Dem 37 Jahre alten Festgenommenen werden 28 Brandstiftungen vorgeworfen, er soll unter anderem Müllcontainer und Fahrzeuge angezündet haben. Laut Polizei äußerte sich der Festgenommene zu drei Brandstiftungen in drei Nächten von Sonntag bis Mittwoch.