In Berlin-Friedrichshain haben A100-Gegner am Samstagnachmittag tanzend gegen den geplanten Weiterbau der Stadtautobahn demonstriert.

An der Protestaktion auf der Elsenbrücke nahmen nach Angaben der Polizei mehr als 100 Menschen teil. Die Musik kam aus einem Truck mit Lautsprechern. Auf Transparenten stand: "Nein zum Weiterbau der A100" und "Elsenbrücke für alle! A100 stoppen!"

Die Verlängerung der Autobahn durch Treptow, Friedrichshain und Lichtenberg bedrohe auch viele Clubs in ihrer Existenz, hieß es in einem Aufruf der Organisatoren. Die Brücke war wegen der Demonstration bis etwa 19 Uhr gesperrt. Rund um die Elsenbrücke kam es am frühen Abend noch zu Staus.