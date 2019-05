Umstrittene Experimente mit Nacktmullen im Kampf gegen den Schmerz: Der mit 300.000 Euro dotierte Ernst Jung-Preis für Medizin geht in diesem Jahr an Professor Gary R. Lewin, Neurobiologe am Berliner Max-Delbrück-Centrum (MDC). Das Preisgeld teilt er sich mit der Biochemikerin Brenda S. Schulman vom Max-Planck-Institut, die zu Ubiquitin-Molekülen forscht. Die Auszeichnung gilt als eine der am höchsten dotierten in Europa.

Lewin wurde 1965 auf der Isle of Man geboren und forscht seit 1996 am Max-Delbrück-Zentrum in Berlin. Er erhält den Preis laut der Jung-Gesellschaft für seine Grundlagenforschung zum Tastsinn und zum Schmerzempfinden: "Die Forschung von Professor Lewin könnte dazu beitragen, neue Therapien zu entwickeln, um chronische Schmerzpatienten zu behandeln", teilte die Stiftung mit.