Nach dem verheerenden Waldbrand in Treuenbrietzen (Landkreis Potsdam-Mittelmark) im August 2018 hat die Freiwillige Feuerwehr des Ortes neue Helfer bekommen. 18 Kameraden nehmen derzeit an der Grundausbildung zum Feuerwehrmann teil, wie die Freiwillige Feuerwehr Treuenbrietzen am Samstag bestätigte. "Einige davon haben bei der Versorgung bei dem Brand mitgeholfen und sich danach dafür entschieden, dauerhaft als ehrenamtliche Helfer dabei zu sein", sagte Wehrführer Olaf Fetz der Nachrichtenagentur DPA.