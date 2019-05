Nach dem schweren Busunfall auf der Autobahn 9 bei Leipzig steht am Montag die Suche nach der Ursache im Mittelpunkt der polizeilichen Ermittlungen. Bei dem Unfall am Sonntag kam ein Mensch ums Leben, alle weiteren Insassen wurden verletzt, neun von ihnen schwer. Einige schweben noch in Lebensgefahr, wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei in Weißenfels am Montagmorgen sagte.

An Bord des Busses waren insgesamt 75 Menschen. Die Autobahn war für mehrere Stunden wegen der Bergungsarbeiten voll gesperrt worden. Gegen Mitternacht gab die Polizei die Fahrbahn in Richtung Berlin wieder frei, am frühen Morgen dann auch die Fahrbahn in Richtung München.