Im Fall des verunglückten Flixbusses auf der A 9 ermittelt die Staatsanwaltschaft Leipzig jetzt gegen den Busfahrer.



Ein Justizsprecher sagte am Dienstag, es bestehe der Anfangsverdacht, dass der Mann fahrlässig gehandelt hat. Bislang konnte der 59-Jährige noch nicht vernommen werden. Er ist bei dem Unfall selbst schwer verletzt worden. Gleichzeitig werde der Bus untersucht, um festzustellen, ob eine technische Störung zum Unfall geführt hat, so die Ermittler.



"Nach Auswertung des Tachographen durch die Polizei sowie interner GPS-Daten durch uns können wir bestätigen, dass sich der Fahrer des Busses an die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten gehalten hat", sagte ein Sprecher von Flixbus am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft konnte das zunächst nicht bestätigen.