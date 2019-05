Aktivisten ziehen "Molecule Man" Rettungsweste an

Die Organisation Seebrücke hat am Freitagmorgen das Kunstwerk "Molecule Man" in Berlin geentert. Aktivisten zogen zwei der riesigen Metallfiguren Rettungsweste und Augenbinde an, um auf die Lage von Flüchtlingen im Mittelmeer aufmerksam zu machen.