Aus einem Park in Prenzlauer Berg sind Teile einer Bronze-Skulptur gestohlen worden. Eine etwa 80 bis 90 Kilogramm schwere Kugel sowie ein Zylinder mit einem Gewicht von 100 bis 110 Kilogramm seien vermutlich am Wochenende entwendet worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bauarbeiter bemerkten am Montagmorgen, dass die Stücke auf dem Fröbelplatz fehlten, sagte ein Polizeisprecher.