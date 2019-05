Geldautomat in Schöneberg gesprengt

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen in Berlin-Schöneberg einen Geldautomaten gesprengt. An das Geld gelangten die Täter im U-Bahnhof Innsbrucker Platz aber nicht, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute mussten den brennenden Automaten löschen.

Der oder die Täter flohen gegen 2:50 Uhr in unbekannte Richtung. Der Bahnverkehr wurde nicht behindert, aber der Zugang zum Bahnhof war eingeschränkt. Die Polizei ermittelt.