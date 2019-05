Heiner Wiegel Berlin Mittwoch, 15.05.2019 | 22:43 Uhr

Wir hatten irgend so eine Betonskulptur an der Schule. Kunst am Bau ist ja Pflicht, um den Künstlern Geld zukommen zu lassen. Sichtbeton wurde in den 70ern gerne verwendet, mir hat das als Kind nicht gefallen. Ich glaube aber, es steht heute noch. In Berlin wäre so etwas auf jeden Fall besser.