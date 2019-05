Nach dem Diebstahl des Kunstwerks "Goldnest" aus einer Biesdorfer Grundschule (Marzahn-Hellerdorf) haben Ermittler am Mittwoch drei Razzien durchgeführt. Das teilte die Berliner Polizei am Abend via Twitter mit. Demnach fanden die Durchsuchungen in "drei Objekten und einem Auto" in Britz, Buckow, Neukölln und Friedrichsfelde statt. Das etwa 80.000 Euro teure Kunstwerk war in der Nacht zu Mittwoch aus der Schule entwendet worden.

Unbekannte hatten das wertvolle Kunstwerk in der Nacht zum Mittwoch aus der Schule gestohlen. Das Werk mit dem Titel "Goldnest" war seit November in einer Panzerglas-Vitrine der Schule am Fuchsberg ausgestellt. Die Vitrine selbst war nach Angaben der Schule mit einer Alarmanlage gesichert, und für die Schule war zudem ein Wachschutz engagiert.



In Reaktion auf Fragen nach der Verhältnismäßigkeit, ein teures Kunstwerk in einer Grundschule zu lagern, sagte Marzahns Bildungsstadtrat Gordon Lemm, dass der Bezirk nicht befugt gewesen sei, in diesem Fall die Kunst zu Geld zu machen und für anderen Investitionen auszugeben.



Das Kunstwerk wurde im Herbst vergangenen Jahres vom Berliner Künstler Thorsten Goldberg fertiggestellt. Es war als "ideeller Grundstock" an die im September 2018 neu eröffnete Grundschule übergeben worden. Das Nest besteht nach Angaben des Künstlers aus 74 massiv gegossenen Ästen aus Feingold. Es wurde demnach in einem gläsernen Safe in der Schule ausgestellt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 90.000 Euro geschätzt.