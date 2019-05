Ein Kunstwerk in Form eines goldenen Vogelnests ist aus einer Grundschule in Marzahn-Hellersdorf verschwunden. Der Gesamtschaden wird auf 90.000 Euro geschätzt. Womöglich wurde die öffentliche Wirkung des Kunstwerks unterschätzt.

Im Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Kunstwerks in Form eines goldenen Vogelnests aus einer Berliner Grundschule sucht die Polizei nach Zeugen.

Das aus purem Gold bestehende Werk "Goldenes Nest" war in der Nacht zu Mittwoch aus der Fuchsberg-Grundschule in Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf) gestohlen worden. Der Wachdienst der Schule hatte den Diebstahl des Kunstwerks in der Nacht zum Mittwoch bemerkt. Im Rahmen ihrer Fahndung sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch an der Schule in Berlin-Marzahn etwas Verdächtiges wie fremde Autos, Menschen oder laute Geräusche bemerkt haben.