Der Fanmarsch steht unter dem Motto "In Berlin nur Hertha – Hertha nur in Berlin", so der der Förderkreis Ostkurve. Die Fans fordern, dass Hertha BSC sein geplantes neues Stadion nur in der Hauptstadt baut. Der Verein hatte zuvor gedroht, auch einen Umzug nach Brandenburg in Erwägung zu ziehen, falls die Politik keinen Bau im Olympiapark zulässt. Dort allerdings hat Hertha BSC keine Baufläche. Nun wird auf Vorschlag von Sportsenator Andreas Geisel (SPD) ein Neubau auf dem Gelände des Flughafens Tegel diskutiert, sobald der geschlossen ist.