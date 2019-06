Auf mehr als 30 Grad sollen die Temperaturen am Wochenende zum meteorologischen Sommeranfang steigen. Damit wird es in Berlin und Brandenburg voraussichtlich den ersten sogenannten Hitzetag geben, wie Roland Vögtlin, Meteorologe bei der Meteo Group, dem rbb am Freitag sagte. Von einem Hitzetag spricht man bei einer Temperatur ab 30 Grad.

Am Samstag werde es bei 26 bis 29 Grad noch ein paar Wolkenfelder geben, an der Neiße seien vormittags noch "ein paar Tropfen" möglich, so der Meteorologe. Sonniger soll es dann am Nachmittag werden.

Mit viel Sonne und höchstens ein paar dünnen Schleierwolken und flachen Quellwolken ist dann am Sonntag zu rechnen, also höchstens einigen "Schönwetterwolken", so Vögtlein, bei Temperaturen zwischen 29 und 32 Grad.