In Brandenburger Wäldern sind 32 Säcke mit mehreren Tonnen Asbestabfall gefunden worden. Zeugen hätten der Polizei innerhalb der vergangenen Tage mehrere Funde gemeldet, teilte ein Sprecher am Dienstag mit. In allen Fällen sei der umweltschädliche Müll in speziell für die Entsorgung von Asbest vorgesehen Säcken verpackt gewesen.