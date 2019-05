dpa/Jörg Carstensen Bild: dpa/Jörg Carstensen

Interview | Propst Christian Stäblein zu Himmelfahrt - "Himmelfahrt ist nicht Vatertag, auch wenn es auf einen Tag fällt"

30.05.19 | 08:50 Uhr

Erst im 20. Jahrhundert wurde der Vatertag auf den christlichen Feiertag, Christi Himmelfahrt, gelegt. Zwei Tage, die man nicht vermischen sollte, meint Christian Stäblein, Propst der Evangelischen Kiche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, im Interview.

rbb: Herr Stäblein, was feiern die Christen an Christi Himmelfahrt? Christian Stäblein: Die Aufnahme Jesu Christi in den Himmel - seine Erhöhung. Am 40. Tag nach Ostern, so erzählt es die Bibel, wird Jesus in den Himmel aufgenommen und fährt sozusagen zum Himmel. Also in gewisser Weise kehrt er zu Gott zurück. Ich könnte auch sagen, es ist die Umkehrung von Weihnachten. Weihnachten kommt Jesus auf die Erde und an Himmelfahrt kehrt er wieder zurück. Der Kreis schließt sich sozusagen. Jesus kommt von Gott, er kehrt zurück zu Gott, denn er ist eins mit Gott.

Zur Person Christian Stäblein ist Propst der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und zuständig für theologische Grundsatzfragen. Er ist Stellvertreter des Bischofs und theologischer Leiter des Konsistoriums in Berlin. Im April wählte die Synode ihn zum Nachfolger des scheidenden Landesbischofs Markus Dröge. Stäblein wird sein neues Amt im November antreten.

Nun ist nicht jeder christliche Feiertag auch ein staatlicher Feiertag. Wie kam es dazu, dass Christi Himmelfahrt auch ein Feiertag für alle geworden ist? Seit dem vierten Jahrhundert ist Christi Himmelfahrt ein Feiertag der Christen. Schon damals wurde genau diese Rundung gesehen. Die Geschichte Jesu Christi ist erst vollständig mit der Aufnahme in den Himmel. Und von da ist erst zu begreifen, dass Gott nicht mehr in einer Person lokalisiert ist, sondern überall gegenwärtig ist. Ein staatlicher Feiertag ist Himmelfahrt erst im 20. Jahrhundert geworden. Aber als christlicher Feiertag ist er viel älter.

Warum hat das eigentlich so lange gedauert, von Ostern - also von der Auferstehung - bis zur Himmelfahrt? Das ist eine gute Frage. Die 40 Tage, das kann man schon an der Zahl wieder sehen, sind ein gutes biblisches Maß. 50 Tage nach Ostern feiern wir Pfingsten - das gehört auch wieder dazu, die Gabe des Heiligen Geistes, wo Jesus unter uns nicht mehr gegenwärtig ist, Gottes Geist unter uns und in uns allen. So gelten die 40 Tage als gutes biblisches Maß - sozusagen für eine Einheit.

Nun ist Christi Himmelfahrt ein Feiertag - aber auch Vatertag oder Männertag. Es ziehen jetzt nicht mehr nur die Männer mit dem Bollerwagen durch die Gegend, inzwischen auch die Familien. Aber haben Sie eine Erklärung, wie es von Christi Himmelfahrt zum Vatertag kam? Eine Erklärung habe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe aber ein bisschen recherchiert: Der Vatertag oder Männertag ist auch das Ergebnis der Entwicklungen des 19. Jahrhunderts. An dieser Stelle wird die Entwicklung einer Vorstellung, dass Männer an diesem Tag rausgehen und in gewisser Weise so eine Art Initiationsritual mit ihren Söhnen machen. Das ist dann auch an anderen Stellen zum Herrentag geworden. Also wenn überhaupt etwas daran verbindend ist, dann die Vorstellung, dass Gottes Geist und genau dieses Ereignis von Himmelfahrt auch immer irgendwie nach draußen treibt. Und dass das ja was Schönes ist, wenn wir sozusagen in die Weite der Welt hineinziehen. Aber ansonsten würde ich jetzt mal sagen: Der Vatertag hat sich da draufgesetzt. Das ist kein christlicher Feiertag, um das einmal deutlich zu sagen. Wie so oft haben bestimmte Festmomente wieder andere besetzt.

Wie geht denn ein Theologe damit um? Auf der einen Seite der christliche Feiertag und auf der anderen Seite das Besäufnis? Ich habe auch darüber eine Weile nachgedacht, aber vermischen möchte ich das nicht. Und das kann man auch nicht. Das sind schon zwei Paar Schuhe und ich sage mal so, ich feire als erstes Himmelfahrt. Natürlich ist das auch ein Tag geworden, der sehr in der Gestaltung der Familien liegt. Sie haben das ja angedeutet. An vielen Stellen wird das auch gar nicht mehr als Männer- oder Vatertag gefeiert, sondern als Gestaltungsfreiraum für die Familien, die für sich rausgehen und gucken, was will ich eigentlich mit diesem Leben, wozu bin ich da? Welcher Geist, welcher Spirit treibt mich vielleicht auch? Das muss nun wahrlich nicht der alkoholische Spirit sein. Und in diesem Sinne kann sich dann auch etwas wieder mit Himmelfahrt verbinden, wo wir ganz viele Gottesdienste an dem Tag draußen feiern und deswegen wirklich gut sichtbar sind, für alle, die den Tag draußen gestalten wollen. Aber ich glaube, es ist auch manchmal ganz gut, eine scharfe Grenze zu ziehen. Himmelfahrt ist nicht Vatertag - auch wenn es auf einen Tag fällt. Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Ulrike Bieritz. Dieser Text ist eine gekürzte und redigierte Version, das vollständige Gespräch können Sie sich anhören, wenn Sie im oberen Bild auf das Abspielsymbol klicken.