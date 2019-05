In der Großstadt lebt es sich anonym. Die Nachbarn werden bestensfalls gegrüßt, die Namen dazu kennt man oft nicht. Kiez-Apps bieten zwar Abhilfe - der "Tag der Nachbarn" soll die Menschen aber "in echt" ins Gespräch bringen, sagt Mitinitiator Michael Vollmann.

Am 24. Mai sollen sich möglichst viele Nachbarn persönlich treffen. Die Nebenan.de-Stiftung ruft Privatleute, soziale Institutionen, Vereine, Kitas und Schulen deutschlandweit auf, sich mit Festen und Veranstaltungen am zweiten "Tag der Nachbarn" zu beteiligen. 2.700 Nachbarschaftsfeste wurden in ganz Deutschland angemeldet. Unterstützt wird diese Aktion vom Bundesminsterium für Familie und Senioren. Michael Vollmann ist Geschäftsführer der Stiftung.

Das lag daran, dass ich in ein neues Viertel in Kreuzberg gezogen bin. Dann habe ich Kinder bekommen, zwei junge Töchter, und da geht der Fokus einfach mehr ins Lokale, weil man immobiler wird und mehr darauf achtet, mit wem man den Lebensraum teilt.

Dann haben Sie die Plattform Nebenan.de mitgegründet, wo sich mittlerweile viele Leute vernetzen, sich gegenseitig Sachen ausleihen und sich so in der Nachbarschaft kennenlernen. Mitinitiiert haben Sie auch den "Tag der Nachbarn", an dem sich an diesen Freitag tausende Nachbarn in ganz Deutschland treffen. Sie haben das vor einem Jahr schon mal gemacht - was ist daraus entstanden?

Das ist eine gute Frage. Es gab auch in Deutschland schon Feste in einzelnen Nachbarschaftszentren, die seit Jahrzehnten tolle Arbeit machen. Aber diese Breite wie in Frankreich, wo wahnsinnig viele Leute informell ein paar Stühle rausstellen und zusammen Wein Käse und Baguette verzehren - das gab es bei uns so noch nicht.

Das liegt vielleicht auch ein bisschen am Klima und an der Kultur der Deutschen. Aber genau das wollen wir eigentlich ändern. Wir wollen die Leute so ein bisschen herauskitzeln und ihnen einen Anlass und Unterstützung bieten, damit man über das Grüßen hinauskommt und sich wirklich mal kennenlernt. Bei diesen Treffen kann erfahren, wer die anderen Menschen im Haus oder in der Straße sind und was man mit den Anderen teilt an Interessen, Fähigkeiten oder Dingen. Dinge wie die Bohrmaschine, die eigentlich meistens rumliegt. Bei uns kann man auf der Webseite erfahren, welche Nachbarn in der Nähe feiern und kann sich kurz entschlossen noch einem Fest anschließen.