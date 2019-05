Der Karneval der Kulturen wird in diesem Jahr von den Veranstaltern aus Sicherheitsgründen mit Kameras überwacht. Die Kameras dienen dem sogenannten Crowd Management, sollen es also einfacher machen, die Besucherströme zu lenken.

Dafür würden an der Strecke des Umzugs und auf dem Festgelände insgesamt zwölf deutlich gekennzeichnete Kameratürme aufgestellt, erklärte Karneval-Leiterin Nadja Mau rbb|24. Die Bilder der Kameras sollen in die Koordinierungsstelle übertragen werden, wo die Veranstalter dann im Falle einer Gefahrensituation Polizei, Feuerwehr oder Ordnungsdienst verständigen könnten. Gespeichert würden die Kamerabilder nur "im Fall einer Lage", so Mau - also einer Gefahrensituation. Anschließend würden die Bilder dann wieder gelöscht.

Mau betonte, die Veranstalter selbst stünden dem Kameraeinsatz durchaus kritisch gegenüber. Auch sei die Technik sehr teuer. Noch ist auch nicht geklärt, ob die Kameras auch in den kommenden Jahren eingesetzt werden. Die Veranstalter wollen nach dem diesjährigen Karneval erst einmal auswerten, wie nützlich die Technik ist. Auch bei anderen Großveranstaltungen sei der Einsatz solcher Kameras üblich, sagte Mau, etwa im Start- und Zielbereich des Berlin-Marathons.