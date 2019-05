Zwei Kinder sind in Berlin-Reinickendorf beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die beiden sechs und elf Jahre alten Jungen liefen am

Montagabend zwischen geparkten Autos in der Waldstraße auf die Fahrbahn, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Eine 38-jährige Autofahrerin, die in Richtung Eichborndamm unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste die beiden Brüder mit ihrem Auto. Die Jungen kamen mit schweren Verletzungen an Kopf und Beinen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.