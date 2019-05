HeleneZ Berlin Freitag, 03.05.2019 | 14:19 Uhr

>>Wenn schwerste Verbrechen an Kinderseelen gedeckt werden, durch die Verantwortlichen der kath. Kirche, wird es höchste Zeit diese Vereinigung zu verlassen. <<

Eben, jeder, der in dem Verein mitmacht und ihn mit Kirchensteuer unterstützt, macht sich mitschuldig.

Ist genauso, wie in einem Großkonzern arbeiten, der miese Geschäfte tätigt, Umwelt verpestet, Mitarbeiter ausbeutet usw.

Jeder muss wissen, was er mit seinem Gewissen vereinbaren kann.

Ich bin mir auch nicht sicher, ob reformieren noch Sinn macht oder nicht doch besser neu machen oder Alternativen suchen (für die, die kanalisierte Spiritualität - höflich formuliert - mögen/brauchen).