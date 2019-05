Wochenlanger Streit mit der Krankenkasse um Tausende Euro und am Ende existenzielle Nöte, denn das Krankengeld wird nicht bewilligt. Grund: Die Versicherten halten sich unwissentlich nicht an die Fristen. Doch eine Neuregelung ist in Sicht. Von Jana Schmidt

Auf Anfrage teilte die Krankenkasse mit: "Im Fall von Nicole Marszalek bleiben wir bei unserer Entscheidung … kein Krankengeld zu zahlen. … Uns lag die AU-Bescheinigung erst am 7.2.2019 vor, also vier (!) Wochen verspätet."

Die 45-Jährige schickte nach dem Telefonat die Bescheinigung per Fax – doch es war zu spät. Am Ende verlor sie dadurch 1.712,55 Euro an Krankengeld. Eine enorme Summe für die Tierpflegerin: "Ich kann weder Miete noch anderen Rechnung zahlen, geschweige denn die Zuzahlung für meine Physiotherapie."

Im Recht ist die Krankenkasse. Denn der gesetzlich Versicherte ist in der Beweispflicht. Wer eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung von seinem Arzt erhält, hat ab diesem Zeitpunkt eine Woche Zeit, seiner Krankenkasse mitzuteilen, dass eine Arbeitsunfähigkeit besteht. Man kann das Ganze per Einwurfeinschreiben verschicken, denn da bestätigt die Post, wann der Brief bei der Krankenkasse angekommen ist. "Wichtig ist, dass die Versicherten darauf achten müssen, dass sie in der Bringpflicht sind", erklärt Petra Heß von der Unabhängigen Patientenberatung.

2021 hat diese Zettelwirtschaft endlich ein Ende: Denn eine Regelung im neuen "Terminservice- und Versorgungsgesetz", das seit 11. Mai in Kraft ist, sieht vor, dass die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung dann von den Ärzten digital an die Krankenkassen übermittelt wird. Der Versicherte ist also nicht mehr zuständig.