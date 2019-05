Bei einem Unfall auf der B169 bei Lauchhammer sind am Sonntagabend acht Menschen verletzt worden. Fünf von ihnen sind Kinder.

Ein 61-jähriger Autofahrer war in einer Rechtskurve mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Kleintransporter zusammengeprallt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in verschiedene Krankenhäuser. Nach Polizeiangaben befindet sich niemand von ihnen in Lebensgefahr. An der Unfallstelle kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.