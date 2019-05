Im morgendlichen Berufsverkehr sind in Berlin am Donnerstagmorgen zwei Radfahrerinnen von rechtsabbiegenden Lastwagen überfahren und schwer verletzt worden. Das bestätigte die Berliner Polizei rbb|24 auf Anfrage.

Die Unfälle ereigneten sich in Lichtenberg (Josef-Orloppstraße/Möllendorfstraße) und Plänterwald (Dammweg/Köpenicker Landstraße) in einem Abstand von weniger als einer Dreiviertelstunde.

Bei dem Unfall in Lichtenberg wurde eine Frau schwer verletzt, sie schwebt laut Polizei in Lebensgefahr. Die in Plänterwald verletzte Radfahrerin soll Beinverletzungen erlitten haben.