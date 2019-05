Wuhletalbrücke in Marzahn-Hellersdorf ist ab Juni gesperrt

Die Wuhletalbrücke in Berlin Marzahn-Hellersdorf ist ab dem 3. Juni voll gesperrt. Bei einer Sonderprüfung wurden Risse im Beton festgestellt, die die Standsicherheit des Bauwerks gefährden, wie das Bezirksamt am Mittwoch mitteilte.



Repariert wird die Brücke nicht, denn sie soll ohnehin einem Neubau weichen. Mit der Fertigstellung wird nicht vor dem Jahr 2023 gerechnet. Bis eine neue Brücke an ihrer Stelle errichtet ist, bleibt sie für Fahrzeuge gesperrt. Autos, Lkws und Motorräder können den Abschnitt passieren, indem sie die Rampen neben der Brücke befahren. Diese führen herunter zur tieferliegenden Kreuzung und auf der anderen Seite wieder hinauf. Eine Ampel wird die Vorfahrt regeln.

Die Webseite der Verkehrsinformationszentrale Berlin [Externer Link] bietet Informationen zur aktuellen Verkehrssituation.