Am 13. September 1866 wird in Berlin der Görlitzer Bahnhof eröffnet. Wie auch andere Bahnhöfe in und um Berlin zu der Zeit ist er ein Kopfbahnhof und erhält seinen Namen, weil von hier die Züge in Richtung Südosten abgehen, also in Richtung Görlitz. Erst deutlich später wird in Berlin begonnen, für die Züge auch durch die Stadt gehende Strecken zu planen und zu schaffen.