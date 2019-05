Im Falle eines getöteten obdachlosen Mannes im Treptower Park hat die Berliner Polizei einen Ermittlungserfolg: Am Montagabend nahmen Beamte von Kripo und Mordkommission zwei Tatverdächtige in Rummelsburg fest. Das teilte ein Sprecher am Dienstagmittag mit.

Zeugen hatten die Ermittler laut Darstellung der Polizei auf die Spur des ebenfalls obdachlosen Pärchens gebracht. Gegen 18.30 Uhr wurden die beiden am Paul-und-Paula-Ufer festgenommen, sie kamen in Untersuchungshaft. Der 43-jährige Mann sei dringend des Raubmords an dem Opfer im Treptower Park verdächtig. Die 34-jährige Frau soll nicht direkt an der Tat beteiligt gewesen sein, bleibt aber wegen anderer Straftaten hinter Gittern. Im Laufe des Dienstags sollen beide einem Haftrichter vorgeführt werden, der dann einen Haftbefehl erlassen dürfte.