Besuch des Königspaars - Wieviel Niederlande steckt in Brandenburg und Berlin?

21.05.19 | 07:21 Uhr

Das niederländische Königspaar ist ab Dienstag in Brandenburg zu Gast. Willem-Alexander und Máxima haben unter anderem in Potsdam ein volles Programm. Doch wieviel Niederlande steckt eigentlich in der Mark - und im benachbarten Berlin? Fünf Fakten.

1. Das Holländische Viertel in Potsdam

Die brandenburgische Landeshauptstadt hat gleich ein ganzes Karree mit direktem Bezug zu den Niederlanden: das Holländische Viertel nördlich des Bassinplatzes. 150 Backsteinhäuser im holländischen Stil stehen hier. Das Viertel wurde zwischen 1734 und 1742 erbaut - ursprünglich für holländische Handwerker, die König Friedrich Wilhelm I. nach Potsdam geholt hatte. Heute ist das nach der Wende sanierte Viertel begehrte Wohnlage und Touristenattraktion. Es war auch schon Drehort: Die Szenen in der Berlin-Staffel der US-Serie "Homeland", die in Amsterdam spielen, wurden im Holländischen Viertel Potsdam gedreht. Berlin kann übrigens nicht mithalten: Ein holländisches Viertel gibt es dort nicht, aber immerhin hat der Wedding eine Holländerstraße und eine Amsterdamer Straße - und Wittenau den Holländer Weg.

2. Oranienburg hat niederländische Wurzeln

Das niederländische "Oranje" heißt - na klar - "Orange". Die Farbe ist bei Spielen der Fußball-Nationalmannschaft und am "Koningsdag", an dem jeweils der Geburtstag des aktuellen Monarchen groß gefeiert wird, im ganzen Land präsent. Eigentlich bezeichnet es aber keine Farbe, sondern "Oranje" ist das niederländische Wort für "Oranien". Oranien-Nassau ist der Name des Königshauses - und hat auch in Brandenburg seine Spuren hinterlassen: Oranienburg (Oberhavel) im Norden von Berlin trägt seinen Namen nach Luise Henriette von Oranien (1627–1667), geborene Prinzessin von Oranien-Nassau und Kurfürstin von Brandenburg.

3. Die niederländische Botschaft

Die Botschaft des Köngisreichs der Niederlande liegt in der Klosterstraße 50 in Berlin-Mitte. Das neue Gebäude wurde von den niederländischen Architekten Rem Koolhaas und Ellen van Loon konzipiert und 2004 eröffnet. Ursprünglich war die Botschaft mal in der Rauchstraße im Botschaftsviertel am Tiergarten zu Hause. Zu DDR-Zeiten hatten die Niederlande in der heutigen Wilhelmstraße eine diplomatische Vertretung. Ein Konsulat in Brandenburg gibt es übrigens nicht - die unterhalten die Niederlande nur in Düsseldorf und in München. Auch niederländische Honorarkonsuln sind in Brandenburg nicht anzutreffen - übrigens auch im restlichen Ostdeutschland nicht.

4. Niederländerinnen und Niederländer in der Region

Niederländische Staatsbürger gibt es in Berlin und Brandenburg nicht allzu viele: Nach der neuesten Erhebung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg mit Stichtag 30. November 2018 leben in Berlin 6.040 Menschen mit niederländischem Pass, in Brandenburg sind es 1.073. So gering, wie es den Anschein hat, ist die Zahl der Niederländerinnen und Niederländer in der Region dann aber wieder doch nicht. Das zeigt der direkte Vergleich mit Belgien, dem einzigen gemeinsamen Nachbarland Deutschlands und der Niederlande. Das hat etwas weniger Einwohner als die Niederlande (rund 11, 3 versus 17,1 Millionen) - aber die Zahlen der Belgierinnen und Belgier in der Region sind proportional ganz erheblich kleiner: 1.916 Menschen mit belgischem Pass leben in Berlin und gerade einmal 173 in Brandenburg.

5. Niederländische Kunst in der Gemäldegalerie

Die niederländische Botschaft nennt auf ihrer Webseite fünf Museen und Sammlungen in Deutschland mit Werken der niederländischen Meister, die sie für besonders bemerkenswert hält. Eine davon ist die Berliner Gemäldegalerie. Nach Ansicht der Expertin, die die Auswahl getroffen hat, zählt "der Bestand an Altniederländern des 14. und 15. Jahrhunderts [...] - weltweit – zu den bedeutendsten und qualitätvollsten". 16 anerkannte Gemälde Rembrandts gibt es in der Gemäldegalerie - mehr hat nur das Rijsmuseum Amsterdam.

Termine des Königspaars Willem-Alexander und Máxima in Brandenburg Dienstag, 21.05.:

- Am Nachmittag Besuch eines Ackerbaubetriebs in Nauen mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD)

- Besuch der Henning-von-Tresckow-Kaserne in Potsdam mit Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und ihrer niederländischen Amtskollegin Ank Bijleveld

- Am Abend Themendinner in der Historischen Saftfabrik Werder in Zusammenarbeit mit dem Literaturbüro Brandenburg



Mittwoch, 22.05.:

- Ministerpräsident Woidke empfängt das Paar in der Potsdamer Staatskanzlei

- Besuch des Wissenschaftsparks Albert Einsteinauf dem Potsdamer Telegrafenberg

- In Babelsberg erst Besuch des MediaTech Hub Potsdam, dann des Studios Babelsberg

- letzter Programmpunkt vor der Abreise: Mittagessen auf Schloss Sanssouci mit Ministerpräsident Woikde