Bild: imago-Symbolbild

Toter Obdachloser am Nordhafen - Fünf Tatverdächtige in Untersuchungshaft

31.05.19 | 19:44

Nach dem Fund eines toten Obdachlosen am Nordhafen in Moabit sind gegen fünf Verdächtige Haftbefehle erlassen worden. Den Männern zwischen 40 und 50 Jahren werde gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag.

Obduktion bestätigt Verdacht auf Fremdeinwirkung

Die im Wasser treibende Leiche des 64-Jährigen wurde am Dienstagabend unterhalb der Nordhafenbrücke in Moabit von Feuerwehrleuten geborgen. Opfer und mutmaßliche Täter werden nach Angaben von Ermittlern dem Obdachlosen-Milieu zugerechnet. Die Tatverdächtigen waren noch am selben Abend in der Nähe des Fundortes des Toten festgenommen worden. Da der Körper des Toten Verletzungen aufwies, war eine Obduktion angeordnet worden. Demnach bestätigte sich der Verdacht auf Fremdeinwirkung.

Ähnlicher Fall im Treptower Park