Nachdem er sich die Horror-Maske aufgesetzt hatte, weckte er den 53-jährigen Patienten und erschreckte ihn massiv. Jetzt ist der 38-jährige ehemalige Pflegehelfer vor dem Amtsgericht Tiergarten wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen und Körperverletzung angeklagt. Am Freitag gestand er: "Es war ein großer Fehler, es tut mir sehr leid".

Prozess in Berlin

Der ehemalige Pflegehelfer und ein Mittäter sollen den psychisch kranken Mann in einer Einrichtung in Berlin-Spandau im November 2015 erst mit der Horror-Maske erschreckt und dabei mit einem Handy gefilmt haben, anschließend sollen sie das Video in einer WhatsApp-Gruppe verbreitet haben.