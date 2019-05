Pilotprojekt an 51 Schulen

51 Schulen in Brandenburg vernetzen sich digital. Das Pilotprojekt "Schul-Cloud" ist am Donnerstag in Potsdam gestartet. Dadurch sollen etwa digitale Lerninhalte nicht nur auf eigenen Rechnern, sondern von überall abrufbar sein, wie das Hasso-Plattner-Institut auf seiner Internetseite mitteilt.

Das soll Pädagogen die Stundenvorbereitung und Schülergruppen die Zusammenarbeit erleichtern. Die "Schul-Cloud" ist ein gemeinsames Projekt des Brandenburger Bildungsministeriums, der Digitalagentur Brandenburg (DABB), des Hasso-Plattner-Instituts und des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM).